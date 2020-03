Zitate : Sprüche zum 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat die besten Sprüche zum 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt:

„Wir beißen uns selbst in den Arsch, dass es so ist.“

(Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose nach dem unglücklichen 1:2 am Samstagabend gegen den BVB. Auch die vorherigen beiden Pflichtspiele in dieser Saison hatte Gladbach in Dortmund unglücklich verloren: 0:1 in der Hinrunde und 1:2 im DFB-Pokal.)