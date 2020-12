Zitate : Sprüche zum 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat die besten Sprüche zum 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt:

„Ich könnt Konfetti kotzen, so happy bin ich über das was ich gerade sehen durfte.“

(Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach dem 0:2 in Leipzig über den Strafstoß in der ersten Halbzeit)

„Schauen Sie sich Thomas Müller in München an, der alles erreicht hat in seinem Fußballer-Leben, was man erreichen kann. Der Vince macht das auch im Rahmen in seiner Möglichkeiten. Das ist vorbildlich auch für die jungen Spieler.“