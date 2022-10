Bundesliga : Sportdirektor Schröder verlässt Schalke 04

Gelsenkirchen Der FC Schalte muss nicht nur einen neuen Trainer, sondern nun auch noch einen neuen Sportdirektor suchen. Rouven Schröder bat um den Ausstieg aus seinem Vertrag.

Schröder gebührt der Dank aller Schalker

Der 47 Jahre alte Schröder hatte zur Saison 2021/22 beim aus der Bundesliga abgestiegenen Revierclub das Amt als Sportdirektor angetreten und mit kluger Transferpolitik zur Rückkehr des Traditionsclubs in das Fußball-Oberhaus beigetragen. „Rouven hat sich Verdienste um den Club erworben, deren Bedeutung vielleicht erst in einigen Jahren vollumfänglich bemessen und von der Öffentlichkeit gewürdigt werden. Ich sage es ganz deutlich: Ohne die Arbeit von Rouven Schröder würde es den FC Schalke 04 in seiner gewohnten Form nicht mehr geben. Dafür gebührt ihm der Dank aller Schalker“, wurde Knäbel in der Vereinsmitteilung zitiert.