Ex-Nationalspieler : Sportdirektor Friedrich: Mit Hertha BSC „nach oben rücken“

Berlin Der bei Hertha BSC zum neuen Sportdirektor ernannte Arne Friedrich rechnet in diesem Sommer mit einem besonders schwierigen Transfermarkt.

„Es ist eine spezielle Phase, in der wir uns befinden. Niemand weiß, wie die Preise sein werden. Niemand weiß, wer will Spieler abgeben. Die Transferperiode wird länger dauern“, sagte der ehemalige Nationalspieler in einem virtuellen Pressegespräch.