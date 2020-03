Coronavirus-Pandemie : Sportchef Rosen: Hoffenheim mit „wirtschaftlich langem Atem“

Zuzenhausen Die TSG 1899 Hoffenheim sieht sich für einen möglichen Saisonabbruch in der Fußball-Bundesliga wirtschaftlich bestens vorbereitet.

„Wir sind für dieses Szenario, das in keinster Weise wünschenswert wäre, ohne Fremdkapital oder Zuschüsse so aufgestellt, dass wir auch das überstehen könnten“, sagte Sportchef Alexander Rosen in einer Telefonschalte mit Journalisten. Dies gelte natürlich „nicht unendlich“, falls die Zwangspause wegen der Corona-Epidemie über die Sommerpause hinaus anhalte.