SV Werder Bremen : Sportchef Baumann gibt direkten Wiederaufstieg als Ziel aus

Bremen Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann hat unmittelbar nach dem Bundesliga-Abstieg die direkte Rückkehr in die Erste Liga als Ziel ausgegeben.

Weil der 1. FC Köln sich in der Schlussphase gegen den FC Schalke 04 noch zu einem 1:0-Sieg kämpfte, fielen die Bremer am letzten Spieltag auf den 17. Tabellenplatz zurück und müssen nach 41 Jahren wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Auch wegen der dramatischen finanziellen Situation steht der Club vor einer sehr ungewissen Zukunft. „Das muss man auch erst mal sacken lassen“, sagte Baumann.

Er kündigte aber auch an, schnelle Entscheidungen in der Trainerfrage oder bei der Zusammenstellung des Kaders für die Zweite Liga treffen zu wollen. Club-Legende Thomas Schaaf war nach der Trennung von Florian Kohfeldt nur für die Partie gegen Gladbach eingesprungen. „Wir müssen uns so aufstellen, dass wir in der Lage sind, direkt wieder aufzusteigen“, kündigte Baumann an.