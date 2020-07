DFL : Spielpläne der Bundesliga: Veröffentlichung am 7. August

Frankfurt/Main Die Spielpläne für die Fußball-Bundesligen der Männer werden am 7. August veröffentlicht, gab die Deutsche Fußball Liga bekannt.

Die erste und zweite Bundesliga starten in diesem Jahr zeitgleich in die neue Saison: Der erste Spieltag in beiden Ligen wird vom 18. bis 21. September ausgetragen. Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag soll dann am 22. Mai 2021 stattfinden. Das Saison-Finale in der 2. Liga soll einen Tag später ausgetragen werden.