VfB Stuttgart : Spielfreudiger Spielführer: Castro blüht nochmal richtig auf

Stuttgart Ex-Nationalspieler Gonzalo Castro fühlt sich beim VfB Stuttgart wohler als je zuvor - dank neuer Rolle und offensiver Ausrichtung. Hält er die aktuelle Form, hilft sie ihm vermutlich auch bei den bevorstehenden Vertragsgesprächen.

Ist es die Binde, die ihn so beflügelt? Ist es der technisch versiertere Spielstil in der Fußball-Bundesliga, der ihm wieder so viel Spaß bereitet? Gonzalo Castro ist seit dem Aufstieg des VfB Stuttgart und seiner Beförderung zum Kapitän im Sommer kaum wiederzuerkennen.