Fußball Spiel, Satz und Sieg: Fans feiern gestoppten Investoren-Deal

An den vergangenen Spieltagen war es durch das Werfen von Tennisbällen in deutschen Stadien immer wieder zu teils langen Spielunterbrechungen gekommen. Die gelbe Filzkugel wurde so zum Symbol des vehementen Protests gegen einen möglichen Investoren-Einstieg bei der DFL. Der Ligaverband hatte am Mittwoch erklärt, die Verhandlungen zum Abschluss eines Milliarden-Deals nicht mehr fortzuführen. Zuvor hatte sie die Gespräche mit dem letzten verbliebenen Investor CVC beendet.