Bundesliga Spekulationen um Zidane: Nahm der FC Bayern Kontakt auf?

In der Trainersuche beim FC Bayern gibt es neue Spekulationen über Weltstar Zinédine Zidane (51). Wie die spanische Sportzeitung „Marca“ am Sonntag ohne Angabe einer weiteren Quelle berichtete, sollen die Münchner in den vergangenen Tagen den Agenten des ehemaligen Erfolgstrainers von Real Madrid kontaktiert haben.