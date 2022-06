Bundesliga : Spekulationen über Kostic-Wechsel von Eintracht zu Juve

Rom Ein Friseur-Video hat die Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Eintracht Frankfurts Mittelfeldstar Filip Kostic zum italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin weiter angeheizt.

In den sozialen Medien kursiert ein Video, in dem der Serbe mit Friseurumhang zu sehen ist. Im Hintergrund hört man eine Stimme auf Englisch sagen: „Was hast du gesagt? Nächstes Team?“ Aus dem Off ist dann als Antwort „Juventus“ zu hören, gefolgt von einem Grinsen Kostics.