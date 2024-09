Fußball-Bundesliga Spektakel in Leverkusen - Bayer siegt spät dank Boniface

Bayer Leverkusen hat seine Sonntagsserie spektakulär ausgebaut und sich vorerst in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festgesetzt. Nach zwei Rückständen und trotz rätselhafter Defensivpatzer gewann der deutsche Meister gegen den VfL Wolfsburg am Ende noch mit 4:3 (2:3). Victor Boniface sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit für den Erfolg - die Last-Minute-Seriensieger der Vorsaison zeigten wieder mal ihre Qualitäten in der Schlussphase.