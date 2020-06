33. Spieltag : Spannung oben wie unten: Entscheidende Phase der Bundesliga

Berlin Kampf gegen Abstieg und um die Plätze im Europapokal. Auch nach der Meisterkür des FC Bayern bleibt es in der Fußball-Bundesliga spannend. Am Samstag könnten weitere Entscheidungen fallen.

Wer steigt noch ab, wer schafft es auch in die Champions League? Nachdem der FC Bayern als Meister und der SC Paderborn als erster Absteiger feststehen, richtet sich der Blick auf die Plätze zwei bis 17. Am Samstag sind alle 18 Clubs im Einsatz, die neun Partien werden um 15.30 Uhr (Sky) angepfiffen.

Klar ist: Mainz und Augsburg können mit Siegen den Klassenerhalt endgültig perfekt machen, dem FCA würde in jedem Fall auch ein Unentschieden reichen. Die 05er müssten bei einem Remis auf Schützenhilfe von Augsburg hoffen. Gewinnt Düsseldorf, und Bremen verliert, steht Werder als zweiter Absteiger fest.

Horst Heldt (Sportchef 1. FC Köln): „Wir haben noch zwei Spiele, um den Klassenerhalt vollumfänglich selbst zu regeln. Es gibt noch keinen Grund, auf den Ligaverbleib anzustoßen. Das mache ich erst, wenn es faktisch so weit ist.“

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): „Das ist kein Endspiel. Wir haben es selbst in der Hand, das ist unser großer Vorteil.“

Uwe Rösler (Trainer Fortuna Düsseldorf): „Wir haben keine Angst. Das hat man in den letzten Wochen gesehen. Die Mannschaft macht einen sehr stabilen Eindruck.“

RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach kämpfen um die zwei noch zu vergebenden Plätze in der Champions League. Die besten Karten, aber auch das schwerste Programm hat der Tabellendritte Leipzig (63). Der strauchelnde Herbstmeister empfängt den Zweiten Borussia Dortmund (66) - ein Sieg würde sicher zur Königsklasse reichen. Der Vierte Leverkusen (60) spielt bei Hertha BSC. Verfolger Gladbach (59) gastiert bei Absteiger Paderborn, die Borussia kann die Königsklasse nicht mehr aus eigener Kraft erreichen und muss auf Ausrutscher hoffen.

Der VfL Wolfsburg (46), der bei Schalke 04 spielt, auf Platz sechs und die TSG Hoffenheim (46/gegen Union Berlin) auf Platz sieben würden derzeit in der Europa League starten. Die Kraichgauer allerdings schon in der zweiten Qualifikationsrunde. Dahinter lauern der SC Freiburg (45), der bei Meister FC Bayern antritt, und mit Außenseiterchancen Eintracht Frankfurt (41/in Köln). Die Hessen müssten gewinnen und Schützenhilfe bekommen, um auch am 34. Spieltag im Rennen zu sein.