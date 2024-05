Bundesliga Spannendes West-Derby in der Relegation - Spiele im Free-TV

Aus der Bundesliga muss der VfL Bochum in die beiden Spiele gegen den Zweitligadritten Fortuna Düsseldorf. Die erste Partie findet am 23. Mai im Bochumer Ruhrstadion statt. Das Rückspiel im Düsseldorfer EM-Stadion ist für den 27. Mai angesetzt. Die Relegation für die 2. Liga bestreiten SV Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg. Zweitligist Wiesbaden hat am 24. Mai zunächst Heimrecht und muss am 28. Mai in Regensburg antreten. Anstoß bei allen Spielen ist 20.30 Uhr.