Transfermarkt : Spätestens 2022: Unions Andrich vor Wechsel nach Leverkusen

Berlin Mittelfeldspieler Robert Andrich vom 1. FC Union Berlin hat sich mit Bayer Leverkusen laut einem Medienbericht auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Wenn sich die beiden Clubs der Fußball-Bundesliga auf eine Ablösesumme einigen können, wechselt der 26-Jährige nach Informationen des „Kicker“ schon in diesem Sommer ins Rheinland. Ansonsten geht der Transfer in einem Jahr über die Bühne, wenn Andrichs Vertrag in Berlin ausläuft. Leverkusen müsste dann keine Ablöse zahlen.