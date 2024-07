Fußball-Bundesliga Sorgen um Guirassy: Wechsel zum BVB weiter offen

Das erste Testspiel der Vorbereitung steigt am Freitag (18.00 Uhr), wenn der BVB im nahen Holzwickede gegen eine Auswahl von Amateurfußballern antritt. Am 19. Juli reist der dann noch immer dezimierte Tross zur Bundesliga-Auslandsvermarktung eine knappe Woche lang nach Thailand und Japan, wo zwei Testspiele anstehen. Das Trainingslager findet vom 1. bis zum 9. August erneut in Bad Ragaz in der Schweiz statt.