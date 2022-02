Bundesliga : Sorgen: Hitzlsperger vor VfB-Abschied dennoch optimistisch

Stuttgart Ein erneuter Abstieg wäre fatal. Der Verein würde weiter Vertrauen verlieren, das weiß auch Hitzlsperger. Trotz Tabellenplatz 17 ist der frühere VfB-Profi vor dem Spiel in Hoffenheim positiv gestimmt.

Dennoch spricht der scheidende Vorstandschef unaufgeregt und zugleich noch voller Elan über die prekäre Situation des VfB. Trotz acht Spielen mit sechs Niederlagen und nur zwei Punkten soll beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten keine Hektik aufkommen. Die typischen Reflexe der Branche etwa mit einem Trainer-Wechsel, wie so oft auch in der Vergangenheit des VfB, soll es nicht geben.

Hitzlsperger: „Klassenerhalt noch immer realistisch“

Hitzlsperger steht für die „Jetzt-erst-recht-Stimmung“, die er seit dem späten Gegentor zum 1:1 gegen den VfL Bochum im Club spürt. Er wäre wohl in der falschen Position, würde er nicht Optimismus ausstrahlen. Dass er den Verein verlässt, hat mit den Abstiegssorgen nichts zu tun. Im September hatte Hitzlsperger seinen Abschied verkündet. Alexander Wehrle, noch Finanzchef des 1. FC Köln, werde „in der nächsten Länderspielpause, also Ende März, hier beginnen“, bestätigte er: „Wie der Übergang aussieht, wird man sehen.“

Ein prägendes Gesicht des VfB wird gehen. 2019 war das Jahr, in dem Hitzlsperger einen steilen Aufstieg erst zum Sportvorstand und später in Personalunion auch zum Vorstandschef der ausgegliederten Fußballabteilung erlebte. Seitdem wirbt er für Kontinuität. Er stand für frische Sympathien, hat seinem Ruf aber mit dem beispiellosen Streit mit Präsident Claus Vogt und der Datenaffäre ramponiert. Auch 2019 war ein Krisenjahr des VfB, die Schwaben stiegen wie 2016 ab.

VfB Stuttgart von großen Clubs „abgehängt“

Das Saison-Aus für Silas Katompa Mvumpa ist ein weiterer Rückschlag. Wie Sasa Kalajdzic hatte er in der Hinrunde schon monatelang gefehlt. Nach den jüngsten Wadenproblemen ist Kalajdzic' Startelf-Einsatz auch in Hoffenheim offen. „Sasa weiß, dass er unser Stürmer ist, der uns zum Klassenerhalt schießen wird“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag: „Aktuell hat er ein bisschen Probleme mit der Pumpe.“

Den Weg mit jungen Spielern und dem früheren Hoffenheimer Co-Trainer Matarazzo stellt Hitzlsperger nicht in Frage. „Es ist ein mutiger Weg, von dem wir überzeugt sind. Wir machen nicht kehrt, wenn es mal nicht so funktioniert“, sagte er, meinte aber: „Wenn am Ende der Saison analysiert wird, muss diese Frage diskutiert werden, ob wir an der einen oder anderen Stelle Erfahrung gebraucht hätten.“ Matarazzo sei auch im Abstiegsfall der „absolut“ Richtige. Kritik, es gebe eine „One-Man-Show“ des Sportdirektors Sven Mislintat wehrte er ab.