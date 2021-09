SpoBis-Kongress : Sorgen: Für den Fußball schmilzt nach Corona „das Eis“

Düsseldorf Zahlreiche Macher aus der Fußball-Bundesliga kommen am Mittwoch in Düsseldorf zu Podiums- und Diskussionsrunden zusammen. Statt Zuversicht und Selbstbeweihräucherung sind Sorgen und Bedenken überall greifbar.

Geschäftsführer Carsten Schmidt Hertha BSC sieht den Fußball derweil in einer schwierigen Situation. „Das Eis wird dünner“, sagte Schmidt: „Wenn die Super League gekommen wäre, hätten wir gemerkt, wie dünn es geworden ist. Aber es schmilzt. Und es braucht nicht mehr viel. Wir müssen höllisch aufpassen.“ Die Krise habe der Fußball nicht genutzt, um sich positiv zu positionieren. „Wenn so etwas wie Corona vom Himmel fällt, schauen die Menschen, welche Institutionen sind noch vertrauensvoll. Da ist der Fußball nicht positiv aufgefallen“, sagte Schmidt: „Ich kenne allerdings ehrlich gesagt auch kaum eine Institution, die positiv aufgefallen ist.“

Bei den 73 Partien unter Organisation der DFL in dieser Saison hat es nach der Teil-Rückkehr der Zuschauer bisher sechs positive Corona-Tests gegeben. Das verriet Seifert auf dem SpoBis. In 52 Fällen hätten die Gesundheitsämter Datensätze angefordert. In der Bundesliga wurden bisher drei Spieltage absolviert, in der 2. Bundesliga fünf, hinzu kam der Supercup. Laut Seifert wurden für diese Partien 900.000 Tickets verkauft.