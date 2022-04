Bundesliga : Sorge um Klos überlagert Abstiegskampf in Bielefeld

Bielefeld Bielefeld erkämpft sich gegen den VfB Stuttgart einen glücklichen Punkt. Das Ergebnis gerät nach der Partie in den Hintergrund. Die Szene des Spiels liefert der hilfsbereite Stuttgarter Torschütze.

Kalajdzic eilt zu Hilfe

Nicht Klos' erste Kopfverletzung

Der Arminia-Coach fühlte sich bei Klos' Verletzung an den Oktober 2013 erinnert. „Ziemlich brutal, wenn man auch um die Vorgeschichte weiß - die Verletzung, die er vor ein paar Jahren hatte“, sagte er. „Das ist schon ziemlich krass.“ Klos hatte sich damals schwer am Gesicht verletzt. Nach einem Zusammenprall in einem Kopfballduell wurde er am Gesichtsschädel operiert, auch Stirn- und Augenhöhle waren betroffen.