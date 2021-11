13. Spieltag : „Sonntagschuss am Freitagabend“: VfB mit Befreiungsschlag

„Sonntagschuss am Freitagabend“: VfB mit Befreiungsschlag

Stuttgart Der VfB Stuttgart trotzt der vielen sportlichen und personellen Rückschläge und gewinnt gegen Mainz endlich mal wieder ein Bundesliga-Spiel. Grund zum Jubeln gibt es bereits vor dem Abpfiff.

Dank sehenswerter Tore hat der VfB Stuttgart seine Negativserie in der Fußball-Bundesliga beendet und drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Die Schwaben gewannen zum Auftakt des 13. Spieltags mit 2:1 (1:1) gegen den 1. FSV Mainz 05.

„Sehr, sehr wichtig“ seien die drei Punkte, sagte Torschütze Sosa bei DAZN. „Wir sind sehr froh.“ Für die achtplatzierten Mainzer, die in der Liga zuvor vier Partien in Serie ungeschlagen geblieben waren, traf Alexander Hack (39.). „Wahrscheinlich wäre ein Unentschieden verdienter gewesen“, sagte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt und bezeichnete den Siegtreffer von Sosa als „Sonntagschuss am Freitagabend“. Sein Trainer Bo Svensson sagte: „Dieses Spiel hätten wir nie verlieren dürfen.“ Festtagsstimmung dagegen bei den Stuttgartern: „Freude und Erleichterung“ verspürte Torwart Florian Müller. Die VfB-Fans unter den 25.000 Zuschauern jubelten schon fünf Minuten vor Schluss besonders laut, als Flügelspieler Silas Katompa Mvumpa nach achtmonatiger Verletzungspause sein Comeback gab.