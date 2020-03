Coronavirus-Pandemie : So könnte es im deutschen Fußball weitergehen

Frankfurt/Main Geht es nach der DFL, wird bis zum 2. April kein Bundesliga-Fußball gespielt. Wann es tatsächlich weitergehen kann, ist aber offen. Eine EM-Verschiebung, Annullierungen und eine Ausweitung der Liga für die nächste Spielzeit sind diskutierte Optionen.

Eine mögliche Verschiebung der paneuropäischen Europameisterschaft in zwölf Ländern rückt immer mehr in den Fokus der Diskussionen. Würde das Turnier, das eigentlich am 12. Juni in Rom beginnen soll, auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden, schüfe das Platz im Terminkalender für die Ligen. Am Dienstag will die Europäische Fußball-Union UEFA in einer Videokonferenz mit allen 55 Mitgliedern beraten, wie es mit der EM und den derzeit ebenfalls ausgesetzten europäischen Club-Wettbewerben weitergehen kann.