Bundesliga Sky-Moderator Hellmann nicht überrascht von Tuchel-Eklat

Sein Verhalten beim 4:0-Sieg in Dortmund und auch schon die Pressekonferenz tags zuvor seien Indizien für Tuchels Verhalten im anschließenden Sky-Interview gewesen. „Thomas Tuchel hat am Freitag die Zündschnur aktiviert und die war am Samstag nach dem Spiel zu Ende“, sagte Hellmann.