Transfermarkt : Sky: FC Bayern und Lille einigen sich auf Sanches-Wechsel

München Ein Wechsel des unzufriedenen Fußball-Profis Renato Sanches vom FC Bayern München zum französischen Vizemeister OSC Lille rückt anscheinend näher.

Nach der Klärung abschließender Details sei spätestens bis Samstag mit einer kompletten Übereinkunft zu rechnen. Sanches dürfte dann schon beim Bundesligaspiel der Bayern am Samstagabend beim FC Schalke 04 nicht mehr dabei sein. Der Spieler steht laut Sky derzeit noch mit seinem möglichen neuen verein in finalen Gesprächen über die Vertragsmodalitäten. Eine Einigung stehe aber kurz bevor.

Bayern-Trainer Niko Kovac hatte am Donnerstag in der Pressekonferenz zum Schalke-Spiel einen Transfer von Sanches nicht ausgeschlossen. „Wir haben bis zum 2. September noch ein Fenster auf. Und man kann in diesem Geschäft nie davon hundertprozentig ausgehen, dass es jetzt zu Ende ist“, sagte Kovac. Er bestätigte, dass bei dem Spieler eine „Unzufriedenheit“ über seine Situation in München bestehe.