Bundesliga Sky: De Ligt könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

De Ligt kämpft beim FC Bayern mit dem Südkoreaner Min-jae Kim und dem Franzosen Dayot Upamecano um einen Platz in der Innenverteidigung. Zudem sollen die Münchner an Ronald Araujo vom FC Barcelona interessiert sein. De Ligt wird immer wieder von Verletzungen ausgebremst. In dieser Saison absolvierte der Abwehrspieler erst zwei Bundesliga-Partien über 90 Minuten.