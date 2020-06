Badisches Fettnäpfchen : Sky bezeichnet SC Freiburg als „Schwaben“

Sky Sport News HD bezeichnete die Freiburger versehentlich als Schwaben und entschuldigte sich: „Oh weia! Dickes Sorry in den Breisgau!“. Foto: Matthias Hangst/Getty Images Europe/Pool/dpa

Freiburg Viel größer hätte das Fettnäpfchen nicht sein können in das der TV-Sender Sky in Freiburg getreten ist. Sky Sport News HD meldete, dass die „Schwaben“ des Bundesligisten SC Freiburg am Abend gegen Borussia Mönchengladbach auf den Verteidiger Manuel Gulde verzichten müssen.

Schwaben? Das wollte der aus tiefster Überzeugung badische Club nicht auf sich sitzen lassen - und kommentierte bei Twitter: „Das tut weh.“ Schließlich sorgt im Bindestrich-Land Baden-Württemberg kaum etwas für mehr Frotzeleien als die Rivalität zwischen Badenern und Schwaben.

Besonders ist das zu beobachten beim Fußballduell zwischen dem SC Freiburg und dem tatsächlich schwäbischen VfB Stuttgart, wenn beide gerade mal wieder in einer Liga spielen. Auch wenn die flapsigen Sprüche zwischen Bewohnern des einen und des anderen Landesteils nicht immer ganz ernst gemeint sind.