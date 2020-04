Test-Problematik : Skepsis beim RKI zu Coronavirus-Tests in Bundesliga

Skepsis beim RKI zu Coronavirus-Tests in Bundesliga

Lars Schaade, Vizepräsident des Robert Koch-Instituts, bei der Pressekonferenz in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Pool/dpa.

Berlin Lars Schaade, der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts, steht den geplanten Coronavirus-Tests in der Fußball-Bundesliga sehr skeptisch gegenüber.

„Ich sehe nicht, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen, ob die nun Sportler sind - man kann sich ja auch alles andere ausdenken, was möglicherweise ein gewisses gesellschaftliches Interesse hat, - warum die routinemäßig gescreent werden sollen“, sagte Schaade auf der RKI-Pressekonferenz in Berlin.

Er plädierte dafür, die Coronavirus-Tests für „medizinische Indikationen“ einzusetzen. Also dann, wenn ein Grund für den Einsatz einer therapeutischen oder diagnostischen Maßnahme bei einem bestimmten Krankheitsbild angebracht ist. In diesem Fall könne ein Fußballprofi getestet werden. „Wenn er eine medizinische Indikation hat, gerne. Wenn er ein Teil eines Ausbruchsgeschehens ist, auch“, sagte er. Allgemein meinte der RKI-Vizepräsident zur Test-Problematik in der Fußball-Bundesliga: „Das ist eine schwierige Frage.“