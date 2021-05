33. Spieltag : Sieg in Mainz: BVB macht Champions-League-Einzug perfekt

Mainz Drei Tage nach dem Pokalsieg gibt es wieder etwas zu feiern für Borussia Dortmund. Durch einen Erfolg beim FSV Mainz 05 schafft der BVB doch noch den Einzug in die Champions League.

Drei Tage nach dem Triumph im DFB-Pokal gewann der BVB beim FSV Mainz 05 mit 3:1 (2:0). Raphael Guerreiro (23. Minute) und Marco Reus (42.) ebneten schon bis zur Halbzeit den Weg zum Sieg. Für die Entscheidung sorgte Julian Brandt (80.). Robin Quaison (90.+1) erzielte in der Nachspielzeit per Handelfmeter das Tor für die Gastgeber.

Eintracht Frankfurt, einen Tag zuvor 3:4-Verlierer beim Absteiger FC Schalke 04, kann den BVB nun nicht mehr abfangen. Die Hessen hatten am 27. Spieltag noch mit sieben Punkten vor den Dortmundern auf Platz vier gelegen. „Wir haben uns in den letzten Wochen ein bisschen freigespielt. Wenn wir gefragt sind, wenn wir müssen, dann sind wir zu etwas Großem imstande“, sagte Reus bei Sky und fügte an: „Das müssen wir einfach versuchen, kontinuierlich zu schaffen. Wir dürfen uns einfach freuen, weil das, was wir da aufgeholt haben, das ist sensationell, plus der Pokalsieg, alles top.“