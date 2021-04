28. Spieltag : Sieg in Bremen: RB Leipzig kommt FC Bayern wieder näher

Sieg in Bremen: RB Leipzig kommt FC Bayern wieder näher

Alexander Sörloth (l) und Dani Olmo waren für alle drei Leipziger Treffer in der ersten Halbzeit verantwortlich. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Bremen RB Leipzig gibt sich im Rennen um die deutsche Meisterschaft noch nicht geschlagen.

Eine Woche nach der Niederlage gegen Bayern München gewann der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga mit 4:1 (3:0) bei Werder Bremen und kam dank des Bayern-Patzers gegen Union Berlin wieder bis auf fünf Punkte an den Titelfavoriten heran. 20-Millionen-Euro-Einkauf Alexander Sörloth aus Norwegen, der vorher in 24 Bundesliga-Spielen nur drei Tore erzielt hatte, traf in dieser Partie gleich doppelt (32./41.).