34. Spieltag : Sieg gegen Leipzig: Kruse köpft Union Berlin nach Europa

Berlin Nach 20 Jahren qualifiziert sich Union Berlin wieder für den Europapokal. Das gelang, weil Vizemeister Leipzig in der Nachspielzeit dramatisch besiegt wurde.

Der Hauptstadt-Club gewann 2:1 (0:0) gegen RB Leipzig und sicherte sich mit dem siebten Platz in der Fußball-Bundesliga die Teilnahme an der neuen Conference League. Leipzig verpasste es, einen neuen Punkterekord aufzustellen.

Im letzten Leipzig-Spiel von Trainer Julian Nagelsmann sorgte Justin Kluivert (55.) für die RB-Führung. Die Leihgabe von der AS Rom ließ den aus dem Tor geeilten Union-Keeper Andreas Luthe aussteigen und schob den Ball ins leere Tor. Marvin Friedrich (67.) erzielte nach einer Ecke den umjubelten Ausgleich. Es dauerte bis in die Nachspielzeit, bis Kruse (90.+2) per Kopfball die Saison der Köpenicker krönte.

Vor dem Anpfiff verabschiedete Union seine Leihspieler Loris Karius und Taiwo Awoniyi unter dem Applaus der Fans offiziell. Die Zuschauer durften im Rahmen eines Pilotprojekts zurück ins Stadion An der Alten Försterei, so dass Union erstmals seit Oktober 2020 wieder vor Fans spielte.

Die pflegten allerdings zunächst noch die alte Geisteratmosphäre. Aus Protest gegen RB Leipzig schwiegen die Anhänger in den ersten 15 Minuten. Diese Aktion hat bei Union schon Tradition, so hatte man sich bereits in anderen Bundesliga-Spielen gegen Leipzig selbst gefeiert. Nach einer Viertelstunde ertönten dann die Eisern-Union-Schlachtrufe und es kam so etwas wie Fußball-Atmosphäre auf.