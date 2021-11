Bundesliga : Sieg gegen Bochum kann für Gladbach nur der Anfang sein

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach bläst nach dem Pflichtsieg gegen Bochum zur Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga. Das 5:0 zuvor im DFB-Pokal gegen Bayern München hat das Selbstvertrauen nachhaltig gestärkt.

Was die Borussia leisten kann, hatte sie beim fulminanten 5:0 am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Bayern München gezeigt. In der Liga war sie davor gegen vermeintlich schwächere Gegner wie den VfB Stuttgart (1:1) und bei Hertha BSC (0:1) zweimal sieglos geblieben. Auch gegen Bochum geriet der Sieg in einem dominant geführten Spiel in der Schlussphase noch einmal unnötig in Gefahr, weil erneut etliche Großchancen in der zweiten Halbzeit ungenutzt blieben.