Frankfurt-Sieg gegen Wolfsburg : Sieben-Tore-Spektakel: Eintracht rollt Richtung Königsklasse

Frankfurt/Main Im Spitzenspiel gegen Wolfsburg legt die Eintracht einen absoluten Husarenritt hin. Die exzellente Situation ähnelt der von vor zwei Jahren. Bei einem Thema bleibt Coach Hütter jedoch schmallippig.

Doch auch das furiose 4:3 gegen den VfL Wolfsburg, das Adi Hütter „einen absoluten Husarenritt“ und Sportvorstand Fredi Bobic „Werbung für den Fußball“ nannte, kam nicht ohne Nebengeräusche um die Zukunft von Chefcoach Hütter aus. Der Österreicher hat zwar am Main einen Vertrag bis 2023, soll aber eine Ausstiegsklausel besitzen und wurde zuletzt mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht.

„Ich wüsste nicht, was ihn momentan nicht in Frankfurt halten sollte“, betonte Mittelfeldspieler und Kapitän Sebastian Rode nach dem in höchstem Maße turbulenten Bundesliga-Nachmittag, an dem Hütter so lange beste Laune hatte, bis wieder das ungeliebte Zukunftsthema aufkam.