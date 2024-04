Bundesliga Servus Meisterschale: Müller kennt Arsenals Angriffsfläche

Und darum geht Müllers Arsenal-Drehbuch so: „Wenn wir am Mittwoch diesen Allianz-Arena-Moment erwischen...“ Genau dann müsse man da sein, sagte Müller: „Wir sind bereit, glaube ich.“ Auch wenn es beim zähen Zwischenspiel gegen Köln mit dem Traumtor von Raphael Guerreiro und Müllers 2:0 in der Nachspielzeit in etlichen Spielmomenten anders aussah.