Letztes Spiel als FCB-Coach : „Servus Hansi“: Großer Bayern-Abschiedstag mit Schale

München Große Emotionen sind garantiert: Die Bayern bekommen mal wieder die Meisterschale überreicht. 250 Zuschauer dürfen bei den Abschieden mehrerer Triple-Helden dabei sein. Der FCA rückt mit einem Bodyguard für Lewandowski an.

„Servus Hansi!“ „Servus Triple-Helden!“ Ein emotionaler Tag steht an beim FC Bayern - nicht nur für den Trainer.

Auf der großen Bühne der Münchner Fußball-Arena verabschieden sich neben dem Sieben-Titel-Coach in David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez drei Stars, die den deutschen Rekordmeister sportlich ein goldenes Jahrzehnt lang geprägt haben. Auf dem Platz können und wollen sie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg sogar noch zu einem historischen Bundesliga-Moment beitragen.

Robert Lewandowski geht beim Saisonfinale nochmals auf Rekordjagd: Der 32 Jahre alte Pole will (mindestens) Treffer Nummer 41 bejubeln, um Bayern-Legende Gerd Müller zu übertrumpfen und damit alleiniger Saison-Rekordschütze zu werden. Auch ein weiterer Elfmeter wie vor einer Woche beim 40. Saisontor in Freiburg wäre Lewandowski recht.

„Ich glaube, er würde es verstehen, dass ich den Ball nehme und mir den Rekord sichere“, sagte er mit Verweis auf Müller: „Er ist selbst ein ehrgeiziger Torjäger gewesen.“ Die Nachbarn aus Augsburg wollen den Plan durchkreuzen, allen voran Trainer Markus Weinzierl. „Gerd Müller war in der Jugend mein Idol. Und er war mein Co-Trainer bei den Bayern-Amateuren. Ich kenne ihn gut und schätze ihn unheimlich, deshalb würde ich mir wünschen, dass der Rekord zweigeteilt bleibt“, sagte der 46-Jährige. Weinzierl will sogar eigens einen Bodyguard zur Bewachung abstellen: „Wir müssen Robert Lewandowski in Manndeckung nehmen, um den Rekord von Gerd Müller zu schützen.“ Ob's hilft?