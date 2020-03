Corona-Krise : Sepp-Herberger-Stiftung startet mit Tah Hilfsprogramm

Hennef Die Stiftung Sepp Herberger des Deutschen Fußball-Bundes stellt im Rahmen eines Corona-Nothilfefonds 100.000 Euro zur Verfügung.

Laut Mitteilung der gemeinnützigen Stifung sei das Hilfsprogramm als Sofort-Maßnahme an Mitglieder der Fußballfamilie gerichtet, die durch die Corona-Pandemie unverschuldet in Not oder wirtschaftliche Bedrängnis geraten sind. Demnach ist Nationalspieler Jonathan Tah vom Bundesligisten Bayer Leverkusen Mitinitiator des Nothilfefonds und beteiligt sich als erster privater Spender an dem Programm.