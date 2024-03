Bundesliga Seoane über Zukunft: „Es muss ein neues Gladbach entstehen“

Als Tabellenzwölfter mit 28 Zählern gehen die Gladbacher in die Länderspielpause. „Wir sind auch nicht glücklich, wie die Saison verlaufen ist“, räumte Seoane beim Bezahlsender Sky ein und hofft auf eine erfolgreichere Zukunft: „Es muss ein neues Gladbach entstehen. Ich hoffe, dass vielleicht in zwei, drei Jahren die Leute zurückdenken und sagen: Es war eine schwierige Zeit, aber die Mannschaft kommt wieder in den Fußball rein oder in die Regionen rein, wo man es sich verdient.“