1. FC Köln Selbst bei Abstieg: Ex-Nationalspieler Uth bleibt in Köln

„Wir alle, die ganze Stadt, glauben daran, in der Liga zu bleiben - und deshalb bin ich absolut zuversichtlich“, sagte der gebürtige Kölner: „Unabhängig davon war es mir wichtig, bei meinem Herzensverein weiterhin Verantwortung zu übernehmen und sportlich voranzugehen, nachdem ich mich in den letzten beiden Jahren nicht so einbringen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Für mich gibt es nichts anderes mehr - ich möchte meine Karriere hier beim FC beenden.“ FC-Geschäftsführer Christian Keller sprach von einem „starken Signal zum richtigen Zeitpunkt“.