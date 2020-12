DFL-Geschäftsführer : Seifert rechnet mit Umsatzverlust von zwei Milliarden Euro

Frankfurt/Main DFL-Geschäftsführer Christian Seifert rechnet angesichts der Corona-Krise mit massiven Verlusten für die Fußball-Bundesligisten.

Die Bundesliga-Clubs hat Seifert gemahnt, die Spielergehälter in der Corona-Krise zu senken. „Der ein oder andere Club wird auch weiter an seiner Kostenbasis arbeiten müssen. Ich habe jetzt die Bilanz gesehen“, sagte Seifert nach der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga in Frankfurt/Main und kritisierte: „Einige Clubs haben zu wenig an der Front der Spielergehälter gemacht.“