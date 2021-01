DFL-Chef : Seifert: Nicht erste Aufgabe, dass alle Proficlubs überleben

Frankfurt/Main DFL-Boss Christian Seifert glaubt nicht daran, dass es in dieser Bundesliga-Saison noch besonders viele Zuschauer in den Stadien geben wird.

„Jedenfalls nicht in signifikantem Maße. Hätten wir von Anfang an Geisterspiele ausgeschlossen, so wie es mancher forderte, wäre das System zusammengebrochen“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.