Bayer-Remis bei Betis : „Sehr gute Reaktion“: Leverkusen vor Derby wieder gefestigt

Robert Andrich (2.v.r) sorgte für gute Leverkusener Stimmung in Sevilla. Foto: Jose Luis Contreras/AP/dpa

Sevilla Bayer Leverkusen zeigt sich gut erholt von der 1:5-Pleite gegen Bayern und spielt in der Europa League um den Gruppensieg. Bayer-Geschäftsführer Völler konterte die Sticheleien von FC-Coach Baumgart vor dem Derby gegen Köln.

Rechtzeitig vor dem rheinischen Derby hat Bayer Leverkusen das Bayern-Debakel abgehakt und die Achtelfinal-Ambitionen in der Europa League untermauert.

„Das war eine sehr gute Reaktion von der Mannschaft. Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Hause“, sagte Trainer Gerardo Seoane nach der couragierten Leistung beim 1:1 gegen den stärksten Gruppen-Kontrahenten Betis Sevilla. Damit haben die Rheinländer eine gute Ausgangsposition auf den Gruppensieg und können am Sonntag im Nachbarschafts-Duell beim 1. FC Köln auch in der Liga wieder Boden machen.

„Wichtig war, dass wir ein anderes Gesicht gezeigt haben und unsere Qualität auf den Platz gebracht haben Das gibt uns Selbstvertrauen. Jetzt ist das Bayern-Spiel vergessen“, sagte Nationalspieler Jonathan Tah. Sein Trainer hätte auch gerne einen Sieg in Sevilla gefeiert. „Wenn wir etwas effizienter gewesen wären, hätten wir sogar drei Punkte mitnehmen können“, sagte Seoane. Kerem Demirbay hatte in der letzten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte aber am guten Betis-Keeper Claudio Bravo.