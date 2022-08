Bundesliga : Schwierige Suche beim BVB nach Haller-Ersatz

Dortmund Beim BVB schien ein passender Ersatz für Erling Haaland gefunden. Doch nach der Tumorerkrankung von Sébastien Haller hält der ambitionierte Revierclub erneut Ausschau nach einem Torgaranten.

Das nun feststehende monatelange Fehlen des an einem Tumor erkrankten Neuzugangs erhöht den Handlungsdruck. Der Gedanke, die Lücke mit Spielern aus den eigenen Reihen zu schließen, scheint mittlerweile verworfen. „Ich denke mal schon, dass wir personell noch mal was machen. Idealerweise sollte in den nächsten acht bis zehn Tagen was passieren“, sagte Vereinsboss Hans-Joachim Watzke in einem Interview von „sportschau.de“ vielsagend.