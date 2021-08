1. Spieltag : Schweizer Neutralität: Union und Bayer mit Remis zufrieden

Berlin Gerardo Seoane kann bei seinem Trainer-Debüt für Leverkusen die eiserne Union-Festung nicht einnehmen. Das Remis gegen seinen Schweizer Trainer-Kollegen Fischer findet der Bayer-Coach aber gerecht.

Tatsächlich konnte sich Fischer eher wie ein heimlicher Sieger fühlen, denn sein Team hatte nach einer schwachen ersten Halbzeit und einer ungewöhnlich lauten Standpauke des sonst so besonnenen Coaches eine Reaktion gezeigt und den Gegner in der Schlussphase noch am Rande einer Niederlage. Union setzte seine beeindruckende Heimserie auch zum Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga fort und blieb im dritten Versuch erstmals in einem Saisonauftaktspiel ungeschlagen.