Ex-Weltmeister : Schweinsteiger zu Geisterspiele: „Für Spieler nicht einfach“

München Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger sieht Geisterspiele für die Profis als Herausforderung an.

Die im vergangenen Jahr beendete Karriere des 35-Jährigen ist Inhalt eines Dokumentarfilms. „Schw31ns7eiger: Memories – Von Anfang bis Legende“ lautet der Titel, in dem die Zahlen von Schweinsteigers Trikotnummern enthalten sind. Der von Til Schweiger produzierte Film ist vom 5. Juni an im Video-Streamingdienst Amazon Prime Video zu sehen.

Man könne die Meisterschale schon mal Richtung München schicken, hatte Schweinsteiger in dieser Woche nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern bei Borussia Dortmund erklärt. Weitere Titelchancen hat der deutsche Rekordmeister im DFB-Pokal, wo er am 10. Juni das Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt bestreitet, und in der Champions League. In der Königsklasse waren die Bayern vor der Corona-Unterbrechung nach einem 3:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea auf dem besten Weg ins Viertelfinale.