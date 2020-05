Bayern München : Schweinsteiger rühmt Heynckes: „Viel von Dir gelernt“

München Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat Ex-Trainer Jupp Heynckes zum 75. Geburtstag als Persönlichkeit gerühmt.

Heynckes wird am 9. Mai 75. Beim FC Bayern feierte er 2013 mit dem Team um Führungsfigur Schweinsteiger das historische Triple mit den Titelgewinnen in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. „Die Feier danach in Berlin war die beste, die wir je bei Bayern hatten“, erinnert sich Schweinsteiger: „Wir hatten eine Location organisiert, irgendwann bist auch Du dort aufgetaucht. Es gab einen Riesenapplaus, und dann haben wir Dich auf der Tanzfläche erlebt. Unvergesslich! Dieses Rhythmusgefühl in den Hüften!“