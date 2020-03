FC Bayern München : Schweinsteiger als Überraschungsgast beim Video-Training

München Mit dieser Video-Zuschaltung eines Trainingspartners hatten die Profis des FC Bayern München nicht gerechnet.

Zum Scherzen blieb in der wegen der Corona-Pandemie per Video absolvierten Einheit durchaus Zeit. „Ist nicht der Ernst, was der Thomas für Übungen macht“, sagte Schweinsteiger, um am Ende der Einheit sichtlich erschöpft den Schweiß von der Stirn wischend zu sagen: „Jetzt mal ehrlich, das war doch noch nicht alles?“