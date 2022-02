22. Spieltag : Schweden-Tag bei Fürths Premiere gegen Hertha

Fürth Schlusslicht Fürth bejubelt den ersten Heimsieg vor Fans. Doppeltorschütze Hrgota und Torwart-Debütant Linde stehen beim 2:1 im Fokus. Hertha-Trainer Korkut richtet einen Weckruf an seine Spieler.

Als sich die Fürther Profis um Doppel-Torschütze Branimir Hrgota nach dem endlich geglückten ersten Heimsieg vor Publikum in der Fußball-Bundesliga vor der Fankurve feiern ließen, waren die Verlierer von Hertha BSC längst in der Kabine verschwunden.

„Glückwunsch an die Jungs, Glückwunsch an die Fans, an alle, die hier waren. Das war unser Auftrag“, sagte Fürths Trainer Stefan Leitl nach den aufregenden 90 Minuten plus Nachspielzeit. Hertha-Coach Tayfun Korkut dagegen war frustriert und richtete einen Weckruf an seine Mannschaft: „Wir müssen die Situation erstmal annehmen. Darauf kommt es an. Wir dürfen nicht denken, die Punkte kommen uns zugeflogen.“ Mit 23 Punkten stecken die 2022 sieglosen Berliner auf Tabellenplatz 14 mitten im Abstiegskampf. Fürth verbesserte sich auf 13 Zähler.