Bundesliga : Schwarz setzt auf Herthas Borussia-Taktik: „Mutig bleiben“

Berlin Hertha-Trainer Sandro Schwarz will nach dem ersten Sieg des Jahres an der neuen Taktik der Berliner auch gegen Borussia Dortmund festhalten.

„Jeder hat sich gut gefühlt, auch mit dem Ergebnis“, sagte der Chefcoach des Berliner Fußball-Bundesligisten vor der schweren Partie beim BVB am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Man wolle auch gegen den in diesem Jahr siebenmal in Serie siegreichen Ruhrpott-Club „mutig bleiben“.