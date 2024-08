Fußball-Bundesliga Schusters schlechte Erinnerungen - Müller weiter im SC-Tor

Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg hofft beim Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München auch auf ein Ende seiner persönlichen Negativserie gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister. „Ich habe noch ein paar Erinnerungen, wie es sich in München anfühlen kann. So soll es sich am Wochenende nicht anfühlen“, sagte der 39-Jährige vor der Bundesliga-Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Als Spieler hat Schuster gegen die Bayern nie gewonnen. In elf Duellen gab es zehn Niederlagen und ein Unentschieden. Als der SC die Münchner im Mai 2015 mit 2:1 besiegte, stand der Ex-Mittelfeldspieler nicht auf dem Platz.