Bundesliga Schultz: Kann einer der kuriosesten Klassenerhalte werden

Nach dem Siegtreffer durch das 19 Jahre alte Eigengewächs Damion Downs in der dritten Minute der Nachspielzeit sei er „froh, dass das Dach noch drauf ist“, sagte Schultz: „Es war so laut, dass es fast hätte abheben können“. Bei einem Unentschieden wäre Köln sicher abgestiegen gewesen. Nun sind es vor dem letzten Spiel in Heidenheim drei Punkte und drei Tore Rückstand auf Union, das Freiburg empfängt. Und der psychologische Vorteil liegt bei den Kölnern.