U21-Nationalkeeper : Schubert: „Will auf Schalke die Nummer eins werden“

Gelsenkirchen/Dresden Torhüter Markus Schubert will sich trotz großer Konkurrenz beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und in der U21-Nationalmannschaft durchsetzen.

„Ich will natürlich auf Schalke irgendwann die Nummer eins werden, das ist mein Ziel“, sagte Schubert in einem Interview der „Sächsischen Zeitung“. Auch im Team von U21-Coach Stefan Kuntz will er zum Stammkeeper reifen. Olympia 2020 in Tokio ist sein großes Ziel.