Bundesliga Schröder über Eberl-Trennung: „Nicht so wie gewünscht“

„Der Freitag war für alle emotional und am Ende überraschend, und von daher nicht so wie gewünscht“, sagte Schröder am Rande des Champions-League-Spiels gegen den englischen Fußball-Meister Manchester City bei DAZN und fügte hinzu: „Wir haben sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Wir haben sehr fleißig und zusammen die Periode mit Felix Krüger (Sportkoordinator) bestritten. Das Ergebnis sieht man auf dem Platz.“